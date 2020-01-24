В столичных аэропортах вновь происходят задержки и отмены вылетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В трех аэропортах Москвы сообщается о задержках и отменах рейсов. Известно, что изменения коснулись 17 вылетов. Об этом информирует сайт "Яндекс.Расписания".
Уточняется, что во Внуково было задержано 2 самолета. При этом в аэропорту Шереметьево изменили время вылета для 4 рейсов.
В воздушной гавани Домодедово задержали 6 рейсов и 5 отменили.
Причины изменений в расписании остаются неизвестными.
Накануне в аэропортах столицы было задержано почти 30 рейсов. О причинах изменений также не сообщалось.