В столичных аэропортах вновь происходят задержки и отмены вылетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В трех аэропортах Москвы сообщается о задержках и отменах рейсов. Известно, что изменения коснулись 17 вылетов. Об этом информирует сайт "Яндекс.Расписания".

Уточняется, что во Внуково было задержано 2 самолета. При этом в аэропорту Шереметьево изменили время вылета для 4 рейсов.

В воздушной гавани Домодедово задержали 6 рейсов и 5 отменили.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Накануне в аэропортах столицы было задержано почти 30 рейсов. О причинах изменений также не сообщалось.