Почти 30 рейсов задержано в трех аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

В трех аэропортах столицы задерживают и отменяют рейсы. Сообщается, что всего изменения затронули 28 вылетов. Об этом информирует сайт "Яндекс.Расписания".

Уточняется, что в аэропорту Домодедово задержали 7 рейсов и 4 отменили. В воздушной гавани Внуково известно о переносе времени вылета для 6 самолетов.

В свою очередь, в Шереметьево задержали 11 воздушных лайнеров.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Накануне столичные аэропорты также сообщали о задержках и отменах рейсов. Изменения затронули почти 20 вылетов.