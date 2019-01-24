В Мосгордуме не оценили призывов не сидеть нога на ногу в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Идею транслировать в метро объявления с просьбой не класть ногу на ногу не нашла поддержки в Мосгордуме. А вот инициатива запретить есть в поездах хот-доги пришлась депутатам по душе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

По словам парламентария, трансляция, напоминающая о нормах поведения в метро, является преувеличением.

"Главное, чтобы ногу на чужую ногу не клали, с моей точки зрения. Может быть, всем стоя лучше ехать тогда?" – отметил Герасимов, подчеркнув, что осознание того, что делать нельзя, должно быть в самом человеке.

Он добавил, что в подземке много предупреждающей информации. Это и звуковые объявления, и плакаты с рекомендациями по поведению в метро и запретами. Герасимов считает, что пассажиры не следуют этим советам.

"Висят в метро объявления о том, что не нужно стоять с рюкзаком – рюкзак нужно снять. Не надо есть мороженое – есть тоже у нас указатель. <...> К сожалению, пока это все не используется", – добавил депутат Мосгордумы.

Голосование в поддержку предложения транслировать в метро объявления с просьбой пассажирам не класть ногу на ногу, сидя в вагоне, сейчас идет на сайте Российской общественной инициативы.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что пассажирам подземки не запретят ездить с кофе в стаканчиках. Он также призвал кофеманов быть аккуратными, чтобы не испачкать других людей.