В Мосгордуме не оценили призывов не сидеть нога на ногу в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Идею транслировать в метро объявления с просьбой не класть ногу на ногу не нашла поддержки в Мосгордуме. А вот инициатива запретить есть в поездах хот-доги пришлась депутатам по душе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.
По словам парламентария, трансляция, напоминающая о нормах поведения в метро, является преувеличением.
"Главное, чтобы ногу на чужую ногу не клали, с моей точки зрения. Может быть, всем стоя лучше ехать тогда?" – отметил Герасимов, подчеркнув, что осознание того, что делать нельзя, должно быть в самом человеке.
Он добавил, что в подземке много предупреждающей информации. Это и звуковые объявления, и плакаты с рекомендациями по поведению в метро и запретами. Герасимов считает, что пассажиры не следуют этим советам.
"Висят в метро объявления о том, что не нужно стоять с рюкзаком – рюкзак нужно снять. Не надо есть мороженое – есть тоже у нас указатель. <...> К сожалению, пока это все не используется", – добавил депутат Мосгордумы.
Голосование в поддержку предложения транслировать в метро объявления с просьбой пассажирам не класть ногу на ногу, сидя в вагоне, сейчас идет на сайте Российской общественной инициативы.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что пассажирам подземки не запретят ездить с кофе в стаканчиках. Он также призвал кофеманов быть аккуратными, чтобы не испачкать других людей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.