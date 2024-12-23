Эксперт Чукина: после праздников важно воспользоваться приемами тайм-менеджмента

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После окончания новогодних праздников наступит двухдневная рабочая неделя, во время которой важно грамотно воспользоваться приемами тайм-менеджмента, чтобы распределить задачи. Об этом RT сообщила карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Алена Чукина.

По словам специалиста, одной из наиболее популярных техник является "Матрица Эйзенхауэра", которая помогает выстроить приоритетность среди ключевых рабочих задач, выбрать важные и срочные, а остальные отложить на потом. Такой способ дает возможность обрести гармонию между личным и профессиональным, пояснила Чукина.

Еще один метод – "Техника помидора", сказала эксперт. Его суть заключается в переключении фокуса внимания: 25 минут времени уделить работе, еще пять – отдыху.

"Прием "Сначала съешьте лягушку" Брайана Трейси позволяет сперва выполнить не самую приятную рабочую задачу, а уже после заниматься более приятными делами", – добавила собеседница издания.

Она отметила важность того, что после новогодних каникул многим потребуется время для раскачки и включения в рабочий процесс.

Первая рабочая неделя 2025 года станет самой короткой в году. Она продлится с 9 по 10 января. Официальные праздничные выходные в честь Нового года и Рождества будут идти с 1 по 8 января.