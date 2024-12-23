Тренд на изменение цвета глаз появился в Сети

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В Сети появился новый тренд на изменение цвета своих глаз. Маркетологи уверены, что это можно объяснить современным ритмом жизни и влиянием интернета на людей, передает телеканал Москва 24.

"Очень многие девушки, да и парни тоже, пользуются фильтрами для искажения внешности, вот в том числе для смены цвета глаз. Это влияет на восприятие образа, что нацелено на быстрое увеличение аудитории", – считает маркетолог Мария Глебова.

Россияне могут использовать контактные линзы для смены цвета радужки, офтальмологи считают это самым безопасным способом, но есть и более рискованные. Так, при кератопигментации лазер разрушает пигмент радужки, от чего глаза становятся светлыми. Такая коррекция доступна лишь тем, у кого карие глаза.

Врачи предупреждают, что после операции вернуть прежний цвет невозможно. Кроме того, это может привести к разным заболеваниям и даже слепоте. Врач-офтальмолог Антон Казанцев сказал, что разрушенный пигмент может скопиться внутри глаза и забить дренажную систему.

"Может быть, человек и не почувствует ухудшения зрения сразу же после этой процедуры, но у нас есть такое заболевание, как глаукома. Она, к сожалению, очень коварная, и офтальмологи до сих пор не могут дать обратный ход этому заболеванию, мы можем только остановить его", – сказал врач.

Другим вариантом для желающих радикально поменять имидж является татуаж, когда человеку сразу в склеру или радужку иглой вводят специальные краски. Врачи не советуют прибегать к таким операциям без врожденных аномалий, вроде отсутствия части радужки или гетерохромии. Любое подобное вмешательство всегда сопряжено с серьезным риском.

Для сохранения зрения врачи советуют соблюдать правило "20-20-20". Сейчас главной причиной ухудшения зрения является повышенная нагрузка на глаза, поэтому для ее снижения стоит каждые 20 минут отвлекаться от экрана компьютера и на 20 секунд смотреть на далекие предметы на расстоянии в 20 футов (6 метров).

