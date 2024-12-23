Депутат Чаплин: пенсионеров не обяжут подтверждать права на льготы QR-кодом

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Пенсионеров не станут обязывать подтверждать права на льготы QR-кодом, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с News.ru. Электронные удостоверения на льготы будут оформляться по желанию, объяснил он.

"Соответствующий проект приказа подготовлен Минтрудом и вынесен на общественное обсуждение. Еще раз отмечу, что нововведение не накладывает обязательств на пенсионеров и предоставляет выбор: продолжать пользоваться бумажным удостоверением или перейти на более современный формат", – добавил он.

В конце ноября стало известно, что пенсионеры смогут получать с 1 июля 2025 года электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения своего статуса. Уточнялось, что для этого будет использоваться приложение "Госуслуги".

Между тем россияне, получившие в декабре 2024 года I группу инвалидности или достигшие 80 лет, с 1 января начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. В связи с индексацией в январе 2025 года размер фиксированной выплаты у всех получателей вырастет с 8 134,88 до 8 728,73 рубля.

