Эксперт Иванова-Швец назвала категории россиян, которым увеличат пенсию с 1 января

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Россияне, получившие в декабре 2024 года I группу инвалидности или достигшие 80 лет, с 1 января начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Об этом Москве 24 рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Эксперт уточнила, что в связи с индексацией в январе 2025 года размер фиксированной выплаты у всех получателей вырастет с 8 134,88 до 8 728,73 рубля. В свою очередь, некоторым категориям граждан ее выплачивают в удвоенном размере.



Людмила Иванова-Швец доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Если в декабре человеку исполнилось 80 лет или в этом месяце он получил I группу инвалидности, то с начала года ему будет начисляться удвоенная фиксированная выплата в размере 17 457,46 рубля.

При этом пенсию увеличат автоматически, никуда обращаться для этого не нужно, уточнила эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что в 2025 году произойдут две масштабные индексации. В частности, с 1 января на 7,3% увеличатся страховые пенсии. Социальные и пенсии по государственному пенсионному обеспечению повысят с 1 апреля на 14,75%. Социальные пенсии могут получать пенсионеры, которые не накопили достаточного стажа для получения страховой пенсии, инвалиды и некоторые другие категории.