QR-код появится в льготных удостоверениях пенсионеров в 2025 году

Фото: 123RF/yli1525743

Пенсионеры из России смогут получать с 1 июля 2025 года электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения своего статуса. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты России, передает РИА Новости.

По информации ведомства, данный проект приказа уже опубликован на общественное обсуждение. Пенсионеры при помощи приложения "Госуслуги" смогут предъявить QR-код вместо бумажного варианта удостоверения и подтвердить таким образом свой статус в организации, которая предоставляет льготы данной категории граждан.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий внедрение универсального платежного QR-кода при безналичной оплате товаров или услуг. Банки, которые являются операторами по переводу денежных средств, должны будут выдавать гражданам реквизиты перевода или ссылку на них с помощью универсального платежного кода. Эта опция будет задействована при использовании электронных средств платежа.

Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что подобные нововведения позволят улучшить регулирование платежных услуг, предоставить равный доступ всем участникам рынка к платежной инфраструктуре, развить конкуренцию, а также сократить издержки торгово-сервисных учреждений и банков.

