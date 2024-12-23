Телеканал Москва 24 встретит Новый год со зрителями шоу "Ночная смена"

Фото: Москва 24/Михаил Голденков

Шоу "Ночная смена" ожидает зрителей телеканала Москва 24 во время празднования Нового года.

Программа начнется в прямом эфире сразу после боя курантов, а зрители смогут ощутить себя частью Москвы 24 при помощи различных интерактивов. Ведущие Станислав Кулик и Митя Козачинский проведут викторины, розыгрыши и конкурсы на лучший новогодний костюм или праздничный стол и многое другое.

Телезрители смогут поздравить своих родных, близких, друзей и коллег при помощи фото, видео, комментариев и новогодних сообщений. Для этого нужно будет отсканировать QR-код, который появится на экране телевизора.

В эфире также прозвучат мировые музыкальные хиты, зарубежная и российская эстрада, известные видеоклипы.

"Мне кажется, только Москва 24 и будет в прямом эфире, в отличие от всех других телеканалов", – рассказал главный продюсер медиахолдинга "Москва Медиа" Дмитрий Грачев.

В предновогоднюю неделю в эфире Москвы 24 будет много информации о том, как качественно и с пользой подготовиться к встрече Нового года. В частности, как выбрать главные фрукты новогоднего стола и самые вкусные части краба, как подобрать безопасную экспресс-диету за неделю и прийти в форму к Новому году.

Кроме того, с 23 декабря по 8 января в столичном Петровском путевом дворце пройдет семейное празднование Нового года и Рождества. Это мероприятие впервые состоится в исторических интерьерах архитектурного памятника XVIII века. Для детей от 3 до 11 лет и их родителей будет проведена игра-путешествие, в которой они встретятся с персонажами русского фольклора.

