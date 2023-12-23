Москва возглавила рейтинг человеческого потенциала мегаполисов БРИКС+

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Москва возглавила международный рейтинг City Human Potential Ranking. Его авторы проанализировали человеческий потенциал 100 мегаполисов БРИКС+, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Наш город возглавил рейтинг, обогнав таких сильных игроков, как Гонконг, Пекин, Куала-Лумпур и Абу-Даби. Исследование учитывает множество параметров и охватывает больше 30 стран", – подчеркнула она.

Специалисты отметили лидерство столицы РФ по научно-технологической базе, системе образования, устойчивости рынка труда, цифровизации и поддержке инноваций на госуровне.

При составлении рейтинга использовались два подхода. Первым стал "город для людей", который показывает возможности для жителей. Вторым подходом специалисты выделили "люди для города". В его рамках внимание фокусируется на потенциале и самореализации населения.

Москва получила ведущее место благодаря развитию науки и инноваций, а также увеличению их доли в экономике города. В частности, в столице РФ существует мощная многоуровневая система образования, которая подготавливает новые кадры. Ее отличие состоит в качестве обучения, доступности и инфраструктуре.

Кроме того, при анализе рейтинга специалисты выделили широкий спектр выбора сервисов и внедрение новых инструментов для различных задач в Москве. Вместе с тем столицу признали лидером по показателям рынка труда. Здесь выделились стабильность и возможности для трудоустройства.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва стала победительницей федерального конкурса "Молодежная столица России". По словам мэра, на сегодняшний день в городе проживают более 3,2 миллиона молодых людей. Столичная молодежь имеет все возможности для своего развития. В городе есть ведущие учебные заведения, инновационные площадки, масштабные события и многое другое.

Москва получила почетное звание "Молодежная столица России" – Сергей Собянин