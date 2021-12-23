В Вологде пообещали не дать в обиду Деда Мороза, на которого подали в суд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Власти Вологодской области собираются поддержать Деда Мороза из Великого Устюга, на которого юрист из Санкт-Петербурга решил подать в суд. Об этом губернатор Олег Кувшинников написал в соцсети "Вконтакте".
Юрист Игорь Мирзоев накануне заявил, что планирует взыскать с волшебника 10 миллионов рублей за моральный ущерб. Он пожаловался на то, что Дед Мороз не исполнил его заветные мечты, загаданные на протяжении десятков лет, и потребовал обещанные подарки в количестве 23 штук.
На итоговой пресс-конференции президента РФ журналист рассказал главе государства об этом иске. Владимир Путин ответил, что он тоже юрист и может выступить адвокатом Деда Мороза.
Глава государства напомнил истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Он призвал Мирзоева подумать, хорошо ли он себя вел на протяжении этих 23 лет.
При этом в пресс-службе судов Вологодской области сообщили, что иск пока не поступил в суд.
Путин рассказал, чьи желания исполняет Дед Мороз
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