Врач назвал неожиданную пользу кашля на улице

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о неожиданной пользе кашля на свежем воздухе. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам медика, прохладный воздух увлажняет слизь, которая скапливается в легких, что провоцирует кашель, которого могло не быть в домашних условиях.

"Если во время гуляния у ребенка появился влажный кашель, которого не было дома, то это положительный признак. Ведь дитя ваше получило возможность выкашлять слизь, которая накопилась в легких", – подчеркнул Комаровский.

Врач посоветовал не уводить ребенка домой сразу же при появлении кашля, потому что в помещении ему сложно будет дышать из-за увеличившейся в объеме слизи.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников ранее предупредил россиян об опасности прогулок в мороз.

По словам специалиста, наибольшую угрозу пониженные температуры представляют для людей с хроническими заболеваниями органов дыхания. На этом фоне вероятно появление одышки, кашля и обострения основных заболеваний.

