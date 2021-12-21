Врач предупредил об опасности морозного воздуха

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Морозы особенно опасны людям с хроническими заболеваниями органов дыхания.
Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний", – приводит слова специалиста РИА Новости.
По словам Тяжельникова, неприятные реакции на морозный воздух могут возникнуть и у вполне здоровых людей. В частности, затруднение в дыхании и спазмы.
"Поэтому нужно обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде", – подчеркнул врач.
В холодное время года лучше отказаться от подвернутых и укороченных брюк, так как это грозит серьезными последствиями для организма. Об этом ранее рассказал врач-невролог и мануальный терапевт Сергей Длин.
Он добавил, что если человек употребит алкоголь, то мороз можно и не почувствовать. Организм сначала будет посылать сигналы в виде сильной боли и ломоты на переохлажденном участке, но этого можно не заметить под действием спиртного. Игнорируя данные ощущения, человек переходит в этап отмирания клеток, сказал невролог.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и европейской части России об усилении холодов. По словам специалиста, температура будет ниже нормы на 10–13 градусов. В южных регионах РФ отставание от нормы составит 5–8 градусов.
Самым холодным днем недели в столице, по словам синоптика, будет среда: ночью воздух охладится до минус 22–24 градусов, днем ожидается 18–20 градусов мороза.
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