Врач предупредил об опасности морозного воздуха

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Морозы особенно опасны людям с хроническими заболеваниями органов дыхания.

Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний", – приводит слова специалиста РИА Новости.

По словам Тяжельникова, неприятные реакции на морозный воздух могут возникнуть и у вполне здоровых людей. В частности, затруднение в дыхании и спазмы.

"Поэтому нужно обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде", – подчеркнул врач.

В холодное время года лучше отказаться от подвернутых и укороченных брюк, так как это грозит серьезными последствиями для организма. Об этом ранее рассказал врач-невролог и мануальный терапевт Сергей Длин.

Он добавил, что если человек употребит алкоголь, то мороз можно и не почувствовать. Организм сначала будет посылать сигналы в виде сильной боли и ломоты на переохлажденном участке, но этого можно не заметить под действием спиртного. Игнорируя данные ощущения, человек переходит в этап отмирания клеток, сказал невролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и европейской части России об усилении холодов. По словам специалиста, температура будет ниже нормы на 10–13 градусов. В южных регионах РФ отставание от нормы составит 5–8 градусов.

Самым холодным днем недели в столице, по словам синоптика, будет среда: ночью воздух охладится до минус 22–24 градусов, днем ожидается 18–20 градусов мороза.