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16:37

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Пульмонолог рассказал, почему возникает кашель в холодную погоду

"Элемент гиперреактивности": как избавиться от кашля на морозе
общество медицина эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман рассказал Москве 24, что кашель, возникающий на холоде, может говорить о повышенной чувствительности бронхов или наличии бронхиальной астмы.

Кашель на холоде – это некий элемент гиперреактивности. В норме кашель на холоде возникать не должен. Иногда это просто проявление некой неспецифической повышенной чувствительности бронхов, которая не является чем-то болезненным.
Александр Пальман
врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук

В этом случае пульмонолог советует высоко поднимать воротник или обматывать нижнюю часть лица теплым шарфом, чтобы не кашлять.

"Как вариант не надо сразу выходить на холод. Если на морозе у человека возникает кашель, имеет смысл сперва спуститься в подъезд и постоять там, чтобы не идти из теплой протопленной квартиры сразу на улицу. Так можно избежать резкого перепада температур", – советует специалист.

По словам эксперта, стоит насторожиться, если кашель сильный, напоминает приступы и возникает не только на холоде. "Это может быть один из симптомов бронхиальной астмы, и надо обращаться к доктору, диагностировать и лечиться", – поясняет врач.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что у кашля при коронавирусе есть отличительная особенность: он малопродуктивный. Вместе с тем эксперт добавил, что наличие кашля без мокроты еще не говорит о заражении COVID-19.

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