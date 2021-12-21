Пульмонолог рассказал, почему возникает кашель в холодную погоду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман рассказал Москве 24, что кашель, возникающий на холоде, может говорить о повышенной чувствительности бронхов или наличии бронхиальной астмы.





Александр Пальман врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Кашель на холоде – это некий элемент гиперреактивности. В норме кашель на холоде возникать не должен. Иногда это просто проявление некой неспецифической повышенной чувствительности бронхов, которая не является чем-то болезненным.

В этом случае пульмонолог советует высоко поднимать воротник или обматывать нижнюю часть лица теплым шарфом, чтобы не кашлять.

"Как вариант не надо сразу выходить на холод. Если на морозе у человека возникает кашель, имеет смысл сперва спуститься в подъезд и постоять там, чтобы не идти из теплой протопленной квартиры сразу на улицу. Так можно избежать резкого перепада температур", – советует специалист.

По словам эксперта, стоит насторожиться, если кашель сильный, напоминает приступы и возникает не только на холоде. "Это может быть один из симптомов бронхиальной астмы, и надо обращаться к доктору, диагностировать и лечиться", – поясняет врач.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что у кашля при коронавирусе есть отличительная особенность: он малопродуктивный. Вместе с тем эксперт добавил, что наличие кашля без мокроты еще не говорит о заражении COVID-19.

