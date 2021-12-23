Психолог объяснила красные наряды журналисток на пресс-конференции Путина

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Журналистки, которые пришли на большую пресс-конференцию Владимира Путина в красных нарядах, хотели привлечь к себе внимание. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала психолог-имиджмейкер Лана Волохова.

"Тут самое интересное – оттенки. Обратите внимание, что не все выбрали такой яркий цвет, как Ксения Собчак – многие пришли в запыленном красном", – объяснила она.

По ее словам, может показаться, будто тусклый оттенок красного тоже свидетельствует о желании человека занять лидерскую позицию, однако все наоборот – такой человек надеется, что его не заметят.

Те женщины, которые отдали предпочтение ярким вариантам красного, действительно хотят доминировать. Тем не менее они могут вызвать агрессию со стороны мужчин, поскольку пытаются с ними конкурировать, считает психолог.

Как утверждает Волохова, настоящие лидеры оделись бы в бордо, поскольку этот оттенок не вызывает агрессии и в то же время сразу позиционирует человека как доминирующего.

Традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в очном формате в выставочном центре "Манеж". В ходе нее президент отвечает на вопросы журналистов, затрагивающие самые разные сферы внутренней и внешней политики России. Из-за мер по коронавирусу аккредитацию на мероприятие получили 507 человек против 774 годом ранее.

За первые два часа пресс-конференции, которая началась в 12:12, глава государства успел ответить на 22 вопроса.

