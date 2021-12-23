Психолог рассказала, когда можно знакомить ребенка с Дедом Морозом

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Детский и семейный психолог Наталья Наумова рассказала, как познакомить ребенка с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также назвала самый подходящий для этого возраст. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По ее словам, для начала нужно рассказать малышу, кто такие Дед Мороз и Снегурочка, показать мультфильмы или кино с участием этих персонажей.

"Пусть малыш убедится, что это добрые волшебники, которые щедро одаривают подарками, и тогда он будет ждать их с нетерпением", – отметила психолог.

Наумова также рассказала, что самый оптимальный возраст для знакомства с Дедом Морозом и Снегурочкой – 4 года.

"В трехлетнем возрасте ребенок только начинает воспринимать окружающих и играть с детьми, а в четыре он имеет больше представлений об окружающем мире. И родители лучше знают к этому времени, как он будет реагировать на чужих людей и различные события", – подчеркнула специалист.

Кроме того, эксперт посоветовала родителям тщательно подойти к выбору самих артистов.

Ранее сообщалось, что Московская усадьба Деда Мороза подготовила новые программы. В этом году в усадьбе обновили интерьеры теремов, открыли помещения для творческих занятий и придумали новые развлечения для гостей.

В основную экскурсионную программу входит посещение трех теремов усадьбы. Дети смогут помочь Снеговичку-Пуховичку исполнить заветное желание. Также им расскажут, как Дед Мороз готовится к празднику.

