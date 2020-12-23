Эксперт объяснил, как выбирать черную икру

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Черная икра может стать опасным блюдом на праздничном столе, сообщил в интервью радио Sputnik президент Союза осетроводов Александр Новиков.
Он напомнил, что промышленный вылов осетровых в России запрещен, поэтому отечественная черная икра может попасть к потребителю на стол с рыбных ферм либо от браконьеров.
Второй путь он назвал крайне нежелательным, поскольку браконьеры могут вылавливать рыбу в местах с неблагоприятной экологией.
"Осетр обитает в местах, где много ила. Как донная рыба он питается со дна различными организмами. Соответственно, если в этом иле много тины, икра тоже будет иметь запах тины. Но на дне оседают и различные вредные вещества. Вместе с илом они попадают в рыбу. Количество вредных веществ в ней накапливается и может быть во много раз больше, чем даже в донных отложениях", – объяснил специалист.
Новиков добавил, что икра, произведенная легально, безопасна, но ее качество зависит от условий содержания рыбы. Поскольку это фермерский продукт, производить ее должны там, где хорошая экология, чистая вода и воздух. Причем это влияет не только на качество, но и на цену.
Выбирая черную икру, специалист советует изучить не банку с продуктом, а историю компании-производителя. Потребитель должен обратить внимание на то, где находится рыбное хозяйство, какие технологии использует и на имидж самого хозяйства.
Накануне врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев сообщила, что красная икра содержит в себе не только белки, витамины, минералы и жирные кислоты, но и обладает вредными свойствами.
В частности, в этом продукте содержится колоссальное количество соли – около 10 граммов на 100 граммов продукта. По словам диетолога, это негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, суставы и даже может приводить к гипертонии и снижению иммунитета.
Специалист рекомендует перед покупкой икры проверить целостность упаковки, а также срок годности и состав продукта. В нем не должно быть красителей или ароматизаторов. Предпочтение следует отдавать стеклянной или пластмассовой таре с возможностью оценить внешний вид икринок.
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