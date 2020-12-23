Психологи рассказали, когда нужно наряжать елку

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Семейный психолог Анна Хныкина посоветовала не торопиться с украшением елки и сделать это только тогда, когда появится внутреннее желание, передает News.ru.

Специалист рассказала, что обычно в начале декабря наряжают елку сильно занятые люди и те, кто хочет насладиться предвкушением праздника. По словам Хныкиной, в самый последний момент украшением квартиры занимаются люди, которые не хотят утратить ощущение праздника.

Семейный психолог Ирина Корчагина, в свою очередь, порекомендовала не экономить на украшениях. По ее словам, зимой крайне актуально развесить украшения по всему дому, чтобы добавить больше света в период раннего захода солнца.

"В эти месяцы лампочки нужно зажигать все. Поэтому елки в этом смысле очень украшают жизнь. Если у человека есть потребность поставить елку аж в ноябре, ну пусть он ставит. Значит его душа требует какого-то праздника. Таким образом мы справляемся со сложным декабрем", – подчеркнула Корчагина.

Ранее в Москве открылись елочные базары. Всего в городе работают более 200 точек, в ассортименте имеются отечественные и зарубежные деревья. Также елку можно заказать на онлайн-базаре.