Психологи рассказали, когда нужно наряжать елку

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Семейный психолог Анна Хныкина посоветовала не торопиться с украшением елки и сделать это только тогда, когда появится внутреннее желание, передает News.ru.
Специалист рассказала, что обычно в начале декабря наряжают елку сильно занятые люди и те, кто хочет насладиться предвкушением праздника. По словам Хныкиной, в самый последний момент украшением квартиры занимаются люди, которые не хотят утратить ощущение праздника.
Семейный психолог Ирина Корчагина, в свою очередь, порекомендовала не экономить на украшениях. По ее словам, зимой крайне актуально развесить украшения по всему дому, чтобы добавить больше света в период раннего захода солнца.
"В эти месяцы лампочки нужно зажигать все. Поэтому елки в этом смысле очень украшают жизнь. Если у человека есть потребность поставить елку аж в ноябре, ну пусть он ставит. Значит его душа требует какого-то праздника. Таким образом мы справляемся со сложным декабрем", – подчеркнула Корчагина.
Ранее в Москве открылись елочные базары. Всего в городе работают более 200 точек, в ассортименте имеются отечественные и зарубежные деревья. Также елку можно заказать на онлайн-базаре.
Елочные базары открылись в Москве
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