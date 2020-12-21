В Роскачестве рассказали, как выбрать живую елку на Новый год

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Роскачество составило список рекомендаций по выбору натуральной елки на Новый год, сообщает "Вечерняя Москва".

Как отметили эксперты, лучше всего выбирать праздничное дерево на специализированных базарах, причем покупать ель стоит ближе к празднику, чтобы она сохранила свежий вид, поскольку осыпаться она начинает уже через неделю-две. К примеру, если купить елку 28 декабря, то она успеет порадовать вас своей красотой и ароматом на Новый год и Рождество.

Если ваш выбор пал на сосну, то ее покупать следует примерно за неделю до Нового года. При достаточной влажности в помещении сосна может сохранять свою красоту вплоть до месяца.

Пихта Нордмана является самой стойкой, практически не осыпается и выглядит очень эффектно благодаря густой хвое. Ее можно покупать с середины декабря, потому что она может простоять больше месяца, хотя наиболее свежий вид у нее будет в первые две-три недели.

При выборе хвойного дерева к торжествам специалисты рекомендуют обратить внимание на качество иголок на ветках. Они не должны быть слишком сухими и ломкими, а дерево не должно осыпаться при потряхивании. Если иголки имеют желтый оттенок, это означает, что дерево было срублено достаточно давно.

Кроме того, следует обратить внимание и на вес дерева – слишком тяжелая елка может обладать чрезмерной насыщенностью влагой.

В Роскачестве отметили, что, как только вы принесли дерево домой, ему необходимо дать согреться до комнатной температуры, после чего обновить срез и поставить в емкость с водой на сутки, чтобы оно дольше сохраняло свежесть на сухой подставке. Для установки елки в воде подойдет искусственный пористый влагоемкий материал или специальные подставки, наполняемые водой.

Если вы хотите сохранить ель и после новогодних праздников, то стоит задуматься о приобретении дерева в горшке. Его не следует выносить зимой на мороз, поскольку елка воспринимает домашнее тепло как приход весенней оттепели и может погибнуть от резкого перепада температур. Минимальной температурой для "освежения" хвойного дерева является плюс 5–10 градусов Цельсия, поэтому выносить елку можно на застекленный балкон.

Дерево в горшке необходимо поливать примерно раз в неделю, не давая пересыхать его корням. Посадить елку можно будет лишь весной, когда температура воздуха не будет опускаться ниже плюс 1 градуса.

Накануне в Москве открылись елочные базары. Всего в городе работают более 200 точек, в ассортименте – отечественные и зарубежные деревья.

Также елку можно заказать и на онлайн-базаре, тогда даже не придется выходить из дома. В этом году такая услуга как никогда популярна.