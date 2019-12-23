В Госдуме призвали не брать микрозаймы для покупки подарков на Новый год

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Член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов призвал россиян не брать микрозаймы для покупки новогодних подарков. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам депутата, самый главный подарок для родных и близких – это внимание и любовь. Подарок на Новый год можно подготовить и своими руками, это только повысит его ценность в глазах человека, которому такой подарок предназначается.

"Я против микрозаймов. Их надо запретить, потому что такие проценты, которые они берут, загоняют людей в кабалу. А люди не всегда могут рассчитать свои силы, и потом эти праздники обращаются в неприятности", – подчеркнул парламентарий.

Вострецов также рассказал, что родственник его супруги решил сделать подарок для своей возлюбленной. Для этого он взял микрозайм, однако не смог вовремя расплатиться и попросил помощи у родителей. "Кому нужен такой подарок?" – риторически спросил депутат.

Ранее эксперты выяснили, что по объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы, а меньше всего займов взяли на юге. При этом потребительское кредитование населения в последние три года демонстрирует стремительный рост на фоне снижения процентных ставок.

