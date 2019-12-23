Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:42

В Госдуме призвали не брать микрозаймы для покупки подарков на Новый год

общество

Фото: depositphotos/spaxiax

Член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов призвал россиян не брать микрозаймы для покупки новогодних подарков. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам депутата, самый главный подарок для родных и близких – это внимание и любовь. Подарок на Новый год можно подготовить и своими руками, это только повысит его ценность в глазах человека, которому такой подарок предназначается.

"Я против микрозаймов. Их надо запретить, потому что такие проценты, которые они берут, загоняют людей в кабалу. А люди не всегда могут рассчитать свои силы, и потом эти праздники обращаются в неприятности", – подчеркнул парламентарий.

Вострецов также рассказал, что родственник его супруги решил сделать подарок для своей возлюбленной. Для этого он взял микрозайм, однако не смог вовремя расплатиться и попросил помощи у родителей. "Кому нужен такой подарок?" – риторически спросил депутат.

Ранее эксперты выяснили, что по объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы, а меньше всего займов взяли на юге. При этом потребительское кредитование населения в последние три года демонстрирует стремительный рост на фоне снижения процентных ставок.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика