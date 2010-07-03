Стоимость займов в МФО "обрушилась" до 325% годовых

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Средняя стоимость займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе – октябре "обвалилась" на 225 процентных пунктов, сообщает газета "Известия".

Согласно исследованию бюро кредитных историй "Эквифакс", в начале года взять кредит можно было под 550% годовых, сейчас же – под 325%.

Отмечается, что кредитование населения в таких организациях непрерывно растет. В частности, в 2018 году граждане получили 186,3 миллиарда рублей микрокредитов, что на 58,7 миллиарда больше, чем за 2017 год. Данных за весь 2019 год пока нет, однако за девять месяцев выдано 174,3 миллиарда рублей займов.

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин рассказал, что в реестре ЦБ по состоянию на 29 ноября числится 1,8 тысячи действующих МФО, хотя еще в начале 2017 года их было 2,4 тысячи. По его мнению, этот рынок в 2020 году сократится еще примерно на 20%, а в течение 2–3 лет микрофинансовых организаций станет меньше в четыре раза по отношению к уровню двухлетней давности.

Директор саморегулируемой организации МФО "МиР" Елена Стратьева, в свою очередь, считает, что вероятность перехода уходящих с рынка компаний в категорию "черных" кредиторов, которые не подчиняются законам, довольно высока.

Ранее сообщалось, что россияне во втором квартале 2019 года переломили исторический тренд взрывного роста займов в микрофинансовых организациях. При этом в последние пять лет доля и число клиентов МФО увеличивались. С начала 2019 года приток клиентов в сектор микрокредитования остановился и зафиксировался на уровне 12% от объема потребителей, имеющих заемные средства.

