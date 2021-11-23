Врач объяснила, почему от работы может буквально тошнить

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Тошнота во время работы может свидетельствовать о функциональных изменениях в желудочно-кишечном тракте, щитовидной железе и даже о психологических проблемах. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-психотерапевта Екатерину Мисевич.

"Когда мозг подает сигналы об усталости, вегетативная нервная система начинает реагировать на обычные события как на опасные. Падает уровень сахара в крови, снижается давление. Возникает спазм в мышцах шеи и гладкой мускулатуре. <...> Тошнота позволяет ограничить объем сигналов, поступающих извне", – объяснила она.

По ее словам, в таких случаях важно сразу обратиться к врачу, поскольку речь может идти о соматоформных расстройствах и расстройствах, связанных со стрессом. Если коллектив токсичен, на работе не принято говорить о переживаниях и тревоге, имеются этические конфликты и прочее, то человек подавляет их, что в свою очередь может проявляться в телесных проблемах.

Специалисты считают, что подобными реакциями организм сигнализирует о какой-либо потребности с целью помочь человеку выжить в сложившихся обстоятельствах.

Ранее россияне рассказали, как справляются со стрессом. Так, оказалось, что каждому второму успокоиться помогают прогулки на свежем воздухе, а 41% граждан предпочитают в этом плане общение с друзьями. Еще 29%, чтобы побороть стресс, предпочитают заниматься хобби.

