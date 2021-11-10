Трихолог рассказала о причинах раннего появления седых волос

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Врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева рассказала Москве 24, что раннее появление седых волос может быть связано с дефицитом витаминов в организме.
По словам эксперта, за пигментацию волос отвечают меланоциты, которые окрашивают волос в процессе роста. Есть еще и пул резервных клеток, которые начинают работать, когда старый волос выпадает и начинает расти новый, объясняет специалист. Постепенно этот запас истощается и появляется неокрашенный седой волос, говорит Нагайцева.
Но иногда седина появляется раньше, говорит трихолог. По словам эксперта, это может быть связано с несбалансированным питанием и недостатком витаминов в организме.
"Нам просто необходимы цинк, медь, селен, йод, витамин В12. Поэтому, естественно, они должны присутствовать в рационе каждый день, чтобы сохранить здоровье и не провоцировать появление ранней седины", – рассказала Нагайцева в интервью программе "Доктор 24".
Кроме того, ранняя седина может говорить о наличии железодефицитной анемии, предупреждает специалист. Стресс тоже провоцирует раннее появление седых волос. Он, по словам трихолога, уничтожает находящиеся в резерве меланоциты.
Есть мнение, что, если вырвать один седой волос, на его месте вырастут три новых. Но трихолог утверждает, что это на самом деле миф.
По словам Нагайцевой, у седых волос имеются и свои плюсы: они растут в разы быстрее, чем пигментированные, они плотнее, толще по диаметру и не подвержены аутоиммунным заболеваниям.
Ранее дерматолог Пурвиша Патель рассказала о пользе "обратного мытья" волос, при котором сначала наносят кондиционер или бальзам, а уже потом моют голову с шампунем. Специалист отметила, что этот метод особенно актуален для людей с тонкими и легкими волосами. Он также хорошо подойдет тем, у кого волосы быстро становятся жирными. Однако людям с жесткими густыми или сильно кудрявыми волосами лучше придерживаться традиционного порядка мытья головы, поскольку так эффект увлажнения будет более заметным, объяснила эксперт.
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