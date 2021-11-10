Трихолог рассказала о причинах раннего появления седых волос

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Врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева рассказала Москве 24, что раннее появление седых волос может быть связано с дефицитом витаминов в организме.

По словам эксперта, за пигментацию волос отвечают меланоциты, которые окрашивают волос в процессе роста. Есть еще и пул резервных клеток, которые начинают работать, когда старый волос выпадает и начинает расти новый, объясняет специалист. Постепенно этот запас истощается и появляется неокрашенный седой волос, говорит Нагайцева.





Юлия Нагайцева врач-дерматовенеролог, трихолог Достаточно 7–10 циклов роста волос, чтобы исчерпать этот пул клеток. Поэтому в среднем к 45 годам появляется седина.

Но иногда седина появляется раньше, говорит трихолог. По словам эксперта, это может быть связано с несбалансированным питанием и недостатком витаминов в организме.

"Нам просто необходимы цинк, медь, селен, йод, витамин В12. Поэтому, естественно, они должны присутствовать в рационе каждый день, чтобы сохранить здоровье и не провоцировать появление ранней седины", – рассказала Нагайцева в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, ранняя седина может говорить о наличии железодефицитной анемии, предупреждает специалист. Стресс тоже провоцирует раннее появление седых волос. Он, по словам трихолога, уничтожает находящиеся в резерве меланоциты.





Юлия Нагайцева врач-дерматовенеролог, трихолог У нас нет понятия "гигиена сна", мы в кровать все ложимся с телефонами, с планшетами, и в это время вырабатывается большое количество кортизола. Это может быть одной из причин развития седины.

Есть мнение, что, если вырвать один седой волос, на его месте вырастут три новых. Но трихолог утверждает, что это на самом деле миф.

По словам Нагайцевой, у седых волос имеются и свои плюсы: они растут в разы быстрее, чем пигментированные, они плотнее, толще по диаметру и не подвержены аутоиммунным заболеваниям.

Ранее дерматолог Пурвиша Патель рассказала о пользе "обратного мытья" волос, при котором сначала наносят кондиционер или бальзам, а уже потом моют голову с шампунем. Специалист отметила, что этот метод особенно актуален для людей с тонкими и легкими волосами. Он также хорошо подойдет тем, у кого волосы быстро становятся жирными. Однако людям с жесткими густыми или сильно кудрявыми волосами лучше придерживаться традиционного порядка мытья головы, поскольку так эффект увлажнения будет более заметным, объяснила эксперт.