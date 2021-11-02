Дерматолог отметила пользу обратного мытья волос

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Новый тренд, получивший название "обратное мытье", может оказаться полезен людям, чьи волосы склонны к повышенной жирности, сообщает радиостанция "Комсомольская правда". О том, какие ограничения существуют у такого метода, рассказала дерматолог Пурвиша Патель.
Тренд на обратное мытье волос постепенно вводят бьюти-блогеры. Суть метода заключается в том, что сначала на волосы нужно наносить кондиционер или бальзам, а уже потом мыть голову с шампунем. Из-за измененного порядка очистки волос такое мытье и назвали обратным.
Патель отметила, что этот метод особенно актуален для людей с тонкими и легкими волосами. Он также хорошо подойдет тем, у кого волосы быстро становятся жирными.
"Проточная вода не до конца смывает кондиционер, в итоге он утяжеляет волосы, они быстрее становятся грязными, прическа теряет объем. Если сначала нанести кондиционер, то он напитает волосы и до конца смоется шампунем", – пояснила дерматолог.
Существенных минусов, по словам специалиста, у такого способа нет. Эффект от бальзама или кондиционера все равно сохранится, даже после использования шампуня.
Однако людям с жесткими густыми или сильно кудрявыми волосами лучше придерживаться традиционного порядка мытья головы, поскольку так эффект увлажнения будет более заметным.
Ранее дерматолог Виталий Охлопков перечислил основные опасности использования гигиенической помады. По его словам, со временем жирная основа гигиенической помады начинает портиться и может вызвать еще большее раздражение губ.
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