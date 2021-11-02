Дерматолог отметила пользу обратного мытья волос

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Новый тренд, получивший название "обратное мытье", может оказаться полезен людям, чьи волосы склонны к повышенной жирности, сообщает радиостанция "Комсомольская правда". О том, какие ограничения существуют у такого метода, рассказала дерматолог Пурвиша Патель.

Тренд на обратное мытье волос постепенно вводят бьюти-блогеры. Суть метода заключается в том, что сначала на волосы нужно наносить кондиционер или бальзам, а уже потом мыть голову с шампунем. Из-за измененного порядка очистки волос такое мытье и назвали обратным.

Патель отметила, что этот метод особенно актуален для людей с тонкими и легкими волосами. Он также хорошо подойдет тем, у кого волосы быстро становятся жирными.

"Проточная вода не до конца смывает кондиционер, в итоге он утяжеляет волосы, они быстрее становятся грязными, прическа теряет объем. Если сначала нанести кондиционер, то он напитает волосы и до конца смоется шампунем", – пояснила дерматолог.

Существенных минусов, по словам специалиста, у такого способа нет. Эффект от бальзама или кондиционера все равно сохранится, даже после использования шампуня.

Однако людям с жесткими густыми или сильно кудрявыми волосами лучше придерживаться традиционного порядка мытья головы, поскольку так эффект увлажнения будет более заметным.

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