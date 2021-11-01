Косметолог рассказала об основных правилах ухода за кожей осенью

Фото: depositphotos/fizkes

Косметолог рассказала о пользе воды и увлажняющих масок для кожи осенью, сообщает Pravda.Ru. По словам Татьяны Егоровой, в период межсезонья питьевой режим поможет сделать кожу более увлажненной.

Осенью кожа нередко страдает из-за обезвоживания: люди возвращаются с курортов, их кожа пересушенная и загорелая.

"Обязательно нужно делать биоревитализацию, если мы говорим о салонных процедурах", – советует Егорова.

Помочь коже можно и в домашних условиях. Для этого необходимо регулярно делать увлажняющие, гидрогелевые и коллагеновые маски.

"Также не забываем, что нужно достаточно спать... Восемь часов сна – это в среднем. Каждый взрослый человек знает свою норму, и ее надо соблюдать", – заявила косметолог.

При этом, по словам специалиста, ни биоревитализация, ни регулярное использование масок не поможет коже быть красивой и увлажненной, если человек при этом не пьет достаточное количество воды.

Егорова также отметила, что жирная кожа не требует особого ухода в период межсезонья. Осенью и весной люди с таким типом кожи будут страдать намного меньше, однако в их случае сохраняется повышенный риск появления акне.

Людям с комбинированным типом кожи специалист рекомендует разделять косметику.

"Допустим, Т-зона жирная, там поры расширенные, тогда я говорю, что мазать нужно средствами для жирной кожи, а там, где кожа сухая, мазать средствами для сухой. Потому что очень сложно в одном средстве все совместить. Используйте средства максимально легкой текстуры, увлажняющие, не забивающие поры", – советует косметолог.

Еще один акцент, который необходимо сделать в межсезонье, – употребление в пищу тыквы, хурмы и мандаринов, чтобы насытить организм витаминами.

Помимо этого, по словам Егоровой, важно снять вечером тональный крем и хорошо умыться, чтобы кожа могла дышать ночью.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Зоя Константинова рассказала, какую опасность несет использование домашних скрабов. По ее словам, приготовленный дома скраб не стоит использовать повторно, иначе постоявшее средство спровоцирует появление на теле различных высыпаний.

