Косметолог рассказала об основных правилах ухода за кожей осенью

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Косметолог рассказала о пользе воды и увлажняющих масок для кожи осенью, сообщает Pravda.Ru. По словам Татьяны Егоровой, в период межсезонья питьевой режим поможет сделать кожу более увлажненной.
Осенью кожа нередко страдает из-за обезвоживания: люди возвращаются с курортов, их кожа пересушенная и загорелая.
"Обязательно нужно делать биоревитализацию, если мы говорим о салонных процедурах", – советует Егорова.
Помочь коже можно и в домашних условиях. Для этого необходимо регулярно делать увлажняющие, гидрогелевые и коллагеновые маски.
"Также не забываем, что нужно достаточно спать... Восемь часов сна – это в среднем. Каждый взрослый человек знает свою норму, и ее надо соблюдать", – заявила косметолог.
При этом, по словам специалиста, ни биоревитализация, ни регулярное использование масок не поможет коже быть красивой и увлажненной, если человек при этом не пьет достаточное количество воды.
Егорова также отметила, что жирная кожа не требует особого ухода в период межсезонья. Осенью и весной люди с таким типом кожи будут страдать намного меньше, однако в их случае сохраняется повышенный риск появления акне.
Людям с комбинированным типом кожи специалист рекомендует разделять косметику.
"Допустим, Т-зона жирная, там поры расширенные, тогда я говорю, что мазать нужно средствами для жирной кожи, а там, где кожа сухая, мазать средствами для сухой. Потому что очень сложно в одном средстве все совместить. Используйте средства максимально легкой текстуры, увлажняющие, не забивающие поры", – советует косметолог.
Еще один акцент, который необходимо сделать в межсезонье, – употребление в пищу тыквы, хурмы и мандаринов, чтобы насытить организм витаминами.
Помимо этого, по словам Егоровой, важно снять вечером тональный крем и хорошо умыться, чтобы кожа могла дышать ночью.
Ранее врач-дерматолог, косметолог Зоя Константинова рассказала, какую опасность несет использование домашних скрабов. По ее словам, приготовленный дома скраб не стоит использовать повторно, иначе постоявшее средство спровоцирует появление на теле различных высыпаний.
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