Наталья Сергунина рассказала о развитии в Москве патриотического волонтерства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2021 году более 900 москвичей приняли участие в организации патриотических мероприятий, посвятив этому около 15,5 тысячи часов, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Добровольцы участвовали в акциях "Поздравь ветерана", "Линия памяти", "Красная гвоздика", а также в праздничных мероприятиях ко Дню Государственного флага, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Добровольцы вносят неоценимый вклад, помогая организовать важные для города события на самом высоком уровне. Участие в патриотических программах открывает широкие возможности для каждого. Например, волонтеры могут пообщаться с ветеранами и узнать больше о нашей истории, найти единомышленников и новых друзей, получить полезные навыки и опыт", – заявила Сергунина.

Она уточнила, что в штабе по встрече прибывающих в Москву ко Дню Победы ветеранов с 3 по 9 мая работали более 200 волонтеров, в фестивале "Спасская башня" – 300 волонтеров. Кроме того, хранителями огня на акции "Линия памяти" стали 100 волонтеров.

"Стать волонтером на городском мероприятии или принять участие в проекте ресурсного центра "Мосволонтер" может любой желающий. Для этого нужно пройти авторизацию на сайте mosvolonter.ru, а затем зарегистрироваться на конкретную акцию", – говорится в сообщении.

В конце июня Сергей Собянин открыл молодежный волонтерский центр на Ленинградском проспекте, в котором создано три универсальные площадки для организации мероприятий и взаимодействия с волонтерским сообществом – конференц-зал "Команда" на 70 человек, коворкинг "Инициатива" на 40 человек и коворкинг "Польза" на 20 человек.