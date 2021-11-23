Россияне перечислили самые полезные для общества профессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Большинство россиян уверены, что самыми полезными для общества профессиями являются врачи, учителя и спасатели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
"Более половины респондентов (58%) отметили, что наибольшую пользу обществу приносят врачи. Еще 40% опрошенных указали то же самое об учителях, а 28% – о спасателях", – говорится в исследовании.
Около четверти опрошенных выразили мнение, что пользу для общества приносят пожарные.
Кроме того, 18% участников опроса назвали полезной профессию ученого, 17% – строителя, 14% – инженера, а 13% – водителя. 11% респондентов рассказали, что считают полезной профессию военных, а 10% отметили пользу поваров.
Также в исследовании говорится, что 81% респондентов считают свою профессию полезной для общества, а для 90% участников опроса это является очень важным.
В исследовании приняли участие более пяти тысяч совершеннолетних граждан.
Ранее россияне перечислили самые простые профессии. Около 60% считают самой легкой курьера. Также в числе простых половина опрошенных отметила деятельность охранника, а 48% – грузчика. Треть опрошенных граждан считают легкой профессию проводника и бортпроводника, а 26% респондентов сочли простой профессию актера.
Названы самые легкие профессии в России
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