Россияне перечислили самые полезные для общества профессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Большинство россиян уверены, что самыми полезными для общества профессиями являются врачи, учителя и спасатели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

"Более половины респондентов (58%) отметили, что наибольшую пользу обществу приносят врачи. Еще 40% опрошенных указали то же самое об учителях, а 28% – о спасателях", – говорится в исследовании.

Около четверти опрошенных выразили мнение, что пользу для общества приносят пожарные.

Кроме того, 18% участников опроса назвали полезной профессию ученого, 17% – строителя, 14% – инженера, а 13% – водителя. 11% респондентов рассказали, что считают полезной профессию военных, а 10% отметили пользу поваров.

Также в исследовании говорится, что 81% респондентов считают свою профессию полезной для общества, а для 90% участников опроса это является очень важным.

В исследовании приняли участие более пяти тысяч совершеннолетних граждан.

Ранее россияне перечислили самые простые профессии. Около 60% считают самой легкой курьера. Также в числе простых половина опрошенных отметила деятельность охранника, а 48% – грузчика. Треть опрошенных граждан считают легкой профессию проводника и бортпроводника, а 26% респондентов сочли простой профессию актера.

