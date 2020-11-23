Осень 2020 года в Москве может стать самой теплой за 140 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Осень нынешнего года в столице может оказаться рекордно теплой за 140 лет метеонаблюдений, сообщает портал "Метеоновости".

"Ноябрь близится к концу, в столичном регионе он окажется на 2,5–3 градуса выше нормы. А это значит, что осень 2020 года в Москве окажется самой теплой за 140 лет инструментальных наблюдений в городе", – говорится в сообщении.

Как отмечается, предыдущий рекорд был зафиксирован в 1938 и в 1974 годах. Тогда аномалия сезона составила плюс 2,9 градуса.

По данным на 22 ноября этого года, аномалия сезона в столице составляет плюс 3,5 градуса.

Согласно прогнозам синоптиков, 24 ноября в Москве продолжится влияние атлантического воздушного потока. В связи с этим осадки будут переходить в жидкую фазу. Ожидается, что в середине недели в Москве наступят морозы.

После этого в Москве установится еще один атлантический циклон, заверили синоптики. Отмечается, что в ночь на четверг температура воздуха опустится до минус 3 градусов. Однако уже днем она составит плюс 2 градуса.

Ранее специалисты заявили, что дожди и мокрый снег будут идти в Москве практически каждый день на протяжении этой недели. Средняя температура воздуха в столице составит +1... +3 градуса днем и -1... +1 градус – ночью.

В понедельник в столице ожидается снегопад. Температура воздуха составит 0... +2 градуса. При этом в Москве ожидается юго-западный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

В связи с текущими погодными условиями на улицы столицы вывели специализированную коммунальную технику. Сообщалось, что в Москве проводят противогололедную обработку тротуаров и дворовых территорий.

