Россияне назвали самые престижные профессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Перечень наиболее престижных профессий по мнению россиян возглавили программисты, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
По его результатам, 17 процентов опрошенных поставили эту профессию на первое место. На второй строчке в списке с 13 процентами оказались профессии директора и топ-менеджера, а третье место разделили президенты, инженеры и врачи – они заработали по четыре процента. Четвертое место по престижности заняли депутаты и госслужащие, они набрали по три процента.
Наименее престижными в России стали профессии уборщика (17 процентов), продавца и кассира (13 процентов), дворника (12 процентов) и учителя (четыре процента).
Главным критерием престижности профессии для 74 процентов опрошенных является величина заработной платы. По мнению 58 процентов, престиж профессии определяется уважением, которой профессия наделяется в обществе. 51 процент опрошенных отметил, что профессию можно считать престижной, если она приносит большую пользу обществу.
Уточняется, что исследование проводилось с 9 по 15 ноября среди 4184 соискателей.
Ранее был проведен опрос, на котором половина жителей мегаполисов России заявила о готовности перейти из офиса на фриланс. В исследовании приняли участие 5 000 человек, все они являются сотрудниками крупных и средних компаний в 9 городах страны. Всего перейти на самозанятость в течение 5 лет могут 54% респондентов.
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