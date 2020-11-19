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Общество

15:50

Россияне рассказали, на что потратили свою первую зарплату

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители России рассказали, когда они начали зарабатывать и на что потратили свою первую зарплату. Итоги опроса HeadHunter представлены РБК.

Благодаря исследованию удалось выяснить, что половина опрошенных заработали свои первые деньги в 17 и раньше. На 10% меньше участников отметили, что начали зарабатывать в 18–25 лет. 7% респондентов пока не зарабатывают сами, 1% опрошенных получили первую зарплату в 26 и позже.

Больше 40% среди тех, кто начал работать до 18 лет, купили на первые деньги одежду или технику.

"При этом среди соискателей в возрасте от 41 года 39% отдали первую зарплату родителям, а 26% – купили предметы одежды или девайсы", – отмечается в сообщении.

Ранее депутат Мосгордумы Елена Николаева заявила, что в бюджете Москвы закреплен рост зарплат бюджетников. По ее словам, на данную сферу в проекте нацелено 56% расходов.

МГД приняла законопроект о бюджете Москвы в первом чтении

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