Россияне рассказали, на что потратили свою первую зарплату

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители России рассказали, когда они начали зарабатывать и на что потратили свою первую зарплату. Итоги опроса HeadHunter представлены РБК.

Благодаря исследованию удалось выяснить, что половина опрошенных заработали свои первые деньги в 17 и раньше. На 10% меньше участников отметили, что начали зарабатывать в 18–25 лет. 7% респондентов пока не зарабатывают сами, 1% опрошенных получили первую зарплату в 26 и позже.

Больше 40% среди тех, кто начал работать до 18 лет, купили на первые деньги одежду или технику.

"При этом среди соискателей в возрасте от 41 года 39% отдали первую зарплату родителям, а 26% – купили предметы одежды или девайсы", – отмечается в сообщении.

Ранее депутат Мосгордумы Елена Николаева заявила, что в бюджете Москвы закреплен рост зарплат бюджетников. По ее словам, на данную сферу в проекте нацелено 56% расходов.