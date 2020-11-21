Половина жителей российских мегаполисов готова перейти на фриланс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Половина жителей мегаполисов России готова перейти из офиса на фриланс, сообщает РИА Новости со ссылкой на социологическое исследование.

В нем приняли участие 5 000 человек, все они являются сотрудниками крупных и средних компаний в 9 городах страны. Всего перейти на самозанятость в течение 5 лет могут 54% респондентов.

Причем 51% из тех, кто готов рассмотреть работу на фрилансе, не планируют менять специальность, а вот 43% думают о получении дополнительного образования. 4% участников опроса хотят перейти на внештатную работу в компании, где уже ведут профессиональную деятельность.

О готовности продолжать деятельности в своей сфере 71% респондентов отметили, что для успеха необходим высокий уровень профессионализма, на второе место участники опроса поставили навык самоорганизации и тайм-менеджмента (за данный вариант проголосовали 54% участников опроса).

Ранее депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который вводит категорию "вынужденно безработных". Предполагается, что они будут претендовать на пособие не ниже МРОТ в случае запрета деятельности их работодателя.