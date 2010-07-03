Моряк, железнодорожник и пилот рассказали о работе и своей профессии

В этом году 20 ноября впервые отмечается День работника транспорта. По всей России в различных отраслях этой сферы заняты более 4,5 миллиона человек. Три ее представителя – моряк, железнодорожник и пилот – рассказали Москве 24, почему связали свою жизнь с такими профессиями и с какими вызовами им пришлось столкнуться на рабочем месте.



Владимир Штурмин, капитан Московского бассейна внутренних водных путей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Штурмин никогда не видел себя в другой профессии, кроме морской. "В 17 лет после окончания школы я сказал матери, что буду учиться только на моряка. Она купила билет в Нижний Новгород, и я уехал”, – вспоминает Владимир. Окончив Горьковский институт инженеров водного транспорта, он впервые вышел в море в качестве моториста-рулевого.





Владимир Штурмин капитан Московского бассейна внутренних водных путей Помню первые ощущения, когда на лестнице шлюзов на Волго-Балтийском канале меня поставили на руль и сказали: "Ворота видишь? Надо туда попасть". Я, виляя, поехал… Мне говорят: "Ладно, вон там веревки, иди сначала потренируйся". Но через двое суток я уже рулил сам.

В 1995 году Штурмин стал капитаном. Работал на различных суднах, включая сухогрузы VERA-1 и SORBONA, способный перевозить до 38 тысяч тонн груза. Хотя больше других он с ностальгией вспоминает сухогруз "Ленинский комсомол", на котором проработал 10 лет. И признается, что работал бы и дольше, если бы судно не продали.

Штурмин рассказывает, что опыт на воде приходит постепенно: учишься управлять судном, заходить в шлюзы и узкости, контролировать сложные моменты – швартовки, отходы и подходы. Вся ответственность лежит на капитане судна. Как и принятие решений в нештатных ситуациях, например когда на борт поднимаются грабители.



Сухогруз SORBONA. Фото: предоставлено героем материала

"Такое бывает часто, мы несколько раз тоже попадали, – говорит Штурмин. – Грабят, гайки бронзовые выкручивают. Мы к таким ситуациям готовимся, все убираем, делаем деревянные чопики вместо пробок, все блокируем, выставляем дополнительных вахтенных. Но судно длиной 180 метров, а людей немного. Грабители уже приезжают наученными, со своими ключами".

Однажды вечером Штурмин на судне подошел к порту Бангладеш. Необходимо было ждать прилива до 4–5 утра для разгрузки, и команда решила после долгого плавания спокойно отдохнуть.





Владимир Штурмин капитан Московского бассейна внутренних водных путей Тут шум, гам. Мы встаем. Смотрим: грабители уже все вскрыли и воруют швартовые. Такой психологический маневр: длиннющие пироги по 20 человек с одной стороны стучат по судну, с другой тоже стучат, а с третьей воруют наши швартовые.

Капитан взял сигнальную ракету, но она не сработала, потом – вторую. В итоге разбойников удалось разогнать железными прутьями, которые были под рукой.

Из-за таких ситуаций сухогрузам приходится ходить в караване в сопровождении военных судов других стран. Иногда пираты могут начать стрелять по надстройке, где находятся члены команды, чтобы остановить судно. Тогда силой каравана приходится выпускать вертолет и отбиваться, хотя это лишь временный эффект.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В таких случаях разбойники никуда не убегают, а просто ждут следующего корабля.





Владимир Штурмин капитан Московского бассейна внутренних водных путей Что бы ни случилось, всегда надо сохранять трезвую голову. Всякие ситуации бывают, но главное – панике не поддавайтесь, организованно спасайтесь.

За долгие годы работы Владимир Штурмин провел в море только на российских судах не менее 17 лет. Если добавить сюда стаж на зарубежных, можно смело увеличивать цифру в полтора раза.

Сегодня Штурмин работает в столице в должности первого заместителя руководителя ФГБУ "Канал имени Москвы", которое контролирует внутренние водные пути в 12 субъектах России. Капитан переносит сюда весь свой морской опыт, а также аттестует молодых капитанов судов внутреннего плавания.

Его супруга рада, что муж теперь больше времени проводит с семьей. Хотя в семье появился новый моряк – сын Штурмина. Направление он выбрал связанное с механической частью судна. Пока отец управляет глобальными процессами из Москвы, сын плавает на танкере в должности моториста-механика.



Сергей Кульков, старший электромеханик СЦБ

Сергей и Марина Кульковы. Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В семье Кульковых оба супруга железнодорожники. Сергей и Марина познакомились в московском техникуме в 1998 году и после этого больше не расставались. "Мы с супругой как 1 сентября встретились, так вместе и учились. Четыре года за одной партой. Получилось так, что я опоздал и, когда зашел, единственное свободное место было на первой парте рядом с ней", – вспоминает Сергей.

Уже в первый год в техникуме будущие супруги взялись за руки, так и проходили весь период обучения. Вместе следили за радиорубкой в техникуме, вместе обеспечивали озвучкой и освещением местные концерты. Оба завершили обучение с красными дипломами, даже выпускной проект был общий.

В 2002 году Сергей и Марина вместе пошли работать электромонтерами на Московско-Ярославскую дистанцию СЦБ (устройства сигнализации, централизации и блокировки). Скоро супруга ушла в первый декрет, у них родилось двое детей. После чего Марина вновь вышла на работу и перешла уже в должностное подчинение к мужу. Сергею Кулькову такое сотрудничество и в семье, и на работе нравится.





Сергей Кульков старший электромеханик СЦБ У нас работа на путях, а жене можно спокойно доверить бумажные дела и знать, что свой человек не подведет, не подставит. Важное спросит, остальное сама понимает, как делать. Нам легко разграничивать ответственность.

Сейчас Сергей Кульков работает старшим электромехаником СЦБ на станции Лосиноостровская.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Его подразделение обслуживает устройства, которые отвечают за перевод стрелок на путях, работу светофоров. Благодаря этой работе обеспечивается безопасность на железнодорожных путях: поезда едут на определенном расстоянии друг от друга, не обгоняют и не выходят навстречу друг другу.





Сергей Кульков старший электромеханик СЦБ Моя работа не позволяет мне переставать учиться. Наших устройств настолько много, настолько они разные, что происходят постоянные реконструкции – не заскучаешь в плане обучения.

Сергей гордится тем, что ему удалось принять участие в строительстве московских железных дорог. На его участке был запущен дополнительный, пятый путь. "Станция немаленькая, и все строилось на живом, как у хирургов. Работали при непрекращающемся движении, с какими-то окнами. Теперь я могу сказать детям, внукам, что этот кусочек в том числе и мной был построен", – отмечает Кульков.



Семья Кульковых: Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во время второго декрета Марины в семье родилось еще двое детей. Кульковых стало шестеро. Сергей больше стремится к дому, поэтому скорее предпочитает расти не по карьерной лестнице, а в профессиональном плане. При этом знания, полученные на работе, он успешно применяет в быту.





Сергей Кульков старший электромеханик СЦБ После освоения профессии на железной дороге для меня не существует вопросов по электрике в бытовой сфере, она там гораздо проще. Также успешно справляюсь со всем, что связано с механикой, свои машины ремонтирую сам.

При этом Сергей успевает заниматься организаторской и профсоюзной деятельностью, а также занимать первые места на профессиональных конкурсах. Сейчас он с нетерпением ждет нового вызова по строительству шестого железнодорожного пути на своей станции.

Однако в данный момент для него самое главное помочь супруге вернуться к работе после декрета и воспитать детей. "У нас нет к ним требований продолжать профессию. Лучше, чтобы они развивались там, где хотят. Все думали, что у меня старший сын будет железнодорожником, а он поступил во МХАТ на бюджет. Тем не менее пошел на светозвукорежиссера – та самая профессия, с которой мы в техникуме с супругой начинали", – отметил Сергей.



Владимир Воробьев, командир воздушного судна

Фото: HBS, предоставлено героем материала

Владимир Воробьев работает в авиации с 1976 года. После окончания Омского летного училища гражданской авиации он впервые сел за штурвал АН-2 в родном городе Канске Красноярского края. Позже заочно закончил Академию гражданской авиации в Санкт-Петербурге. Сегодня Воробьев один из самых опытных пилотов авиакомпании "Россия" со стажем 44 года непрерывной летной работы без единого пропуска. В 2019 году он был удостоен звания заслуженного пилота Российской Федерации.

О небе Владимир мечтал с детства и постоянно всем твердил, что будет летчиком. Окончательное решение пойти именно в гражданскую авиацию он принял в седьмом классе после разговора с действующим пилотом.





Владимир Воробьев командир воздушного судна Сколько себя помню, я все время мечтал быть летчиком. Если я 3–4 дня не летаю, уже начинаю думать, скоро ли новый полет.

На сегодняшний день Воробьев налетал порядка 23 500 часов, из них в должности командира – 16 тысяч часов (за последние 25 лет). С 2008 года он также работает инструктором на Airbus и подготовил более 60 пилотов.



Фото: HBS, предоставлено героем материала

"За эти годы отношение к работе и ее восприятие не поменялись, – говорит командир самолета. – Жду с нетерпением рейсов. Единственное, мне нравится летать куда-то в неизвестное: в неизвестный город, неизвестный аэродром, страну, где еще не был".





Владимир Воробьев командир воздушного судна Сажусь за штурвал, ощущения все те же. К этому всех и приучаю, как будто это первый полет, чтобы это не было рутиной и доставляло удовольствие.

Воробьев признается, что все же приходится поволноваться, когда знает, что предстоит посадка в болтанку (высокая турбулентность), сильный ветер, туман или на скользкую, обледеневшую полосу. "Готовишься, волнуешься, при этом знаешь, что есть уверенность, но не самоуверенность. Главное, чтобы была исправна матчасть. Если самолет исправен, пилот должен справиться", – отмечает Воробьев.

Основные аварийные ситуации отрабатываются на тренажере каждые шесть месяцев, поэтому пилоты всегда готовы к любым неожиданностям. "Все отработано. Как-то года три назад при посадке в Милане не выпустились закрылки, ну и что? Ушли на второй круг, подготовились, рассчитали и без закрылок сели, все это предусмотрено", – рассказал Владимир.



Фото: HBS, предоставлено героем материала

Бывали в практике пилота и ироничные ситуации. Одна из таких произошла на ночном рейсе из Сочи в Красноярск с участием пятерых мужчин, летевших в бизнес-классе. "Видно, им показалось, что они уже дома. Через три часа полета они благополучно разделись и легли спать. Девчонки-стюардессы прибегают и говорят: "Командир, что делать?" – с улыбкой вспоминает Владимир. – Когда подлетали к Красноярску, на всякий случай вызвали полицию: они же не слушались, хотя и не хулиганили. Визуально казалось, что они просто разделись и легли спать".

Несмотря на тысячи совершенных рейсов, тысячи успешных взлетов и посадок, Воробьев выходит на каждый рейс с радостью. И при выполнении предполетного осмотра обязательно гладит двигатель, хлопает его по-дружески и мысленно произносит пару слов, чтобы машина не подвела. А после приземления благодарит за полет.





Владимир Воробьев командир воздушного судна Думаю, что наших пилотов отличает то, что работаем мы не за деньги, а от любви к своей профессии, авиации и мечте, к которой долго шли.

"Если авиация – это мечта, значит, надо ее осуществить. И вы никогда не разочаруетесь в выбранной профессии. И 30, и 40 лет летаешь с удовольствием. Будьте верны своей мечте. Учитесь. А на данном этапе выучите, пожалуйста, английский язык", – подытожил Воробьев.