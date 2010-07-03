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Общество

14:49

Силуанов оценил предложение освободить малоимущих от НДФЛ

общество

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

"Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах", – отметил министр.

В свою очередь министр экономического развития Максим Орешкин посчитал, что подобное предложение требует внимательной и детальной проработки. При этом он подчеркнул, что готов платить повышенную ставку налога.

Ранее сообщалось, что налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться в России летом 2020 года. Соответствующий законопроект, разработанный Минфином, уже поступил в правительство.

Согласно проекту, максимальная сумма, с которой можно получить вычет составит 120 тысяч рублей. Налогоплательщик сможет получить обратно до 15,6 тысячи рублей НДФЛ, таким образом вернув часть потраченных на фитнес-абонемент денег. Виды услуг и перечень организаций, на которые распространится новый вычет, будет установлен позже.

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