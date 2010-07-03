Силуанов оценил предложение освободить малоимущих от НДФЛ

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Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

"Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах", – отметил министр.

В свою очередь министр экономического развития Максим Орешкин посчитал, что подобное предложение требует внимательной и детальной проработки. При этом он подчеркнул, что готов платить повышенную ставку налога.

Ранее сообщалось, что налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться в России летом 2020 года. Соответствующий законопроект, разработанный Минфином, уже поступил в правительство.

Согласно проекту, максимальная сумма, с которой можно получить вычет составит 120 тысяч рублей. Налогоплательщик сможет получить обратно до 15,6 тысячи рублей НДФЛ, таким образом вернув часть потраченных на фитнес-абонемент денег. Виды услуг и перечень организаций, на которые распространится новый вычет, будет установлен позже.

