Банки готовят схему получения деклараций о доходах россиян

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Крупные банки предлагают ЦБ РФ дополнить подход к расчету показателей долговой нагрузки заемщиков с помощью добровольных деклараций. При этом регулятор допускает вероятность появления недостоверных сведений, сообщает РБК.

Кредитные организации предлагают дать гражданам возможность самостоятельно заявлять о своих доходах. Участники рынка тогда смогут проверять информацию о клиентах в бюро кредитных историй (БКИ). При этом система добровольной подачи деклараций уже существует, но действует не на все типы займов.

Нынешняя система подразумевает, что оценить доход заемщика можно на основе справки 2-НДФЛ, справки о доходах от работодателя и декларации об уплаченных налогах (для индивидуальных предпринимателей). Допускается также использование выписки из Пенсионного фонда или Федеральной налоговой службы.

Новая схема состоит в том, что заемщик сможет сообщить в банк о своем доходе, а переданная информация на определенное время станет частью его кредитной истории. Изменять показания нельзя будет в течение года. После появления информации в банке, ее передадут в БКИ, и она будет доступна всем участникам рынка по запросу.

Окончательный механизм самодекларирования пока не утвержден, в настоящее время обсуждается сама возможность подачи такой декларации. Однако в Банке России опасаются, что россияне будут предоставлять недостоверные сведения, что приведет к неправильному расчету показателей долговой нагрузки.

