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Общество

14:35

В Госдуме объяснили дедовщину в армии разницей менталитетов

общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Насилие в российской армии может возникать из-за разницы менталитетов у представителей разных национальностей. Такое мнение высказал первый заместитель председателя парламентского комитета по обороне Александр Шерин, сообщает радио "Говорит Москва".

"Бывает на национальной почве определенная дедовщина. Ребята славянские – более тихие, дисциплинированные. Их иногда обижают ребята других национальностей", – отметил депутат.

Шерин добавил, что сам сталкивался с подобными ситуациями во время службы в армии. При этом он выразил уверенность, что руководство Вооруженных сил серьезно реагируют на все случаи проявления насилия.

Ранее заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец рассказал о выросшем числе случаев насилия в армии со стороны командиров по отношению к солдатам. С начала текущего года пострадали более ста военнослужащих.

В апреле протоиерей Димитрий Смирнов посчитал, что бояться армии не нужно, а нужно бояться излишней опеки и малодетности, которая мальчиков превращает в девочек. Он уточнил, что многодетные семьи гораздо легче отдают своих сыновей в армию. Представитель РПЦ также добавил, что армия сейчас – это курорт: дедовщины нет, а питание хорошее.

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