Снега в Москве становится все больше

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве сформировался снежный покров до 1 сантиметра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".

Столичный регион оказался под воздействием теплого атмосферного фронта, который сопровождался сильным ветром и небольшим снегом. После осадков в городе образовался снежный покров. По данным синоптиков, в Московской области снега выпало меньше, и он сразу растаял.

Ранее синоптики рассказали, что в последние выходные осени в Москве ожидается облачная погода с небольшим переменным снегом. Температура воздуха в дневные часы будет в пределах 0...-3 градусов, по ночам до -5.

Солнечная и прохладная погода установилась в Москве

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