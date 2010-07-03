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18:10

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Крымский мост и здания в центре Москвы подсветят в День борьбы с инсультом

"Оденься в красное". Крымский мост подсветят в День борьбы с инсультом
общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На зданиях в центре Москвы и Крымском мосту появится красная подсветка в рамках Дня борьбы с инсультом, который пройдет 29 октября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Акцию "Оденься в красное" проведут с целью привлечения внимания к теме профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она начнется в 17:00 по московскому времени.

День борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Цель его проведения заключается в привлечении внимания общества к проблеме мозговых инсультов: вопросам профилактики, своевременной диагностики и своевременного обращения за медицинской помощью, а также новым возможностям лечения.

В сентябре Инженеры Массачусетского технологического института в США представили нитевидного робота, размер которого составляет менее миллиметра. В основу устройства положен принцип передвижения змей. Оно создано для работы внутри сосудов головного мозга.

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