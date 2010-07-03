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Наука

16:11

Ученые заявили о пользе тренировок до завтрака

наука медицина общество

Фото: depositphotos/TONO BALAGUER

Физические нагрузки для мужчин оказались более полезными перед завтраком, чем после него. К такому мнению пришли британские ученые, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Специалисты провели небольшое исследование с участием 30 мужчин, страдающих ожирением и проблемами с избыточным весом. Выяснилось, что во время тренировок до завтрака участники эксперимента сжигали в два раза больше жира. Тренировки до завтрака "улучшили общее состояние здоровья" мужчин.

По мнению ученых, при физических нагрузках до первого приема пищи организм лучше реагирует на инсулин, что снижает риск развития диабета второго типа и болезней сердца. Исследователи намерены выяснить, действует ли это правило на женщин.

Ранее сотрудники Уппсальского университета в Швеции установили, что владельцы собак реже умирают от повторного сердечного приступа или инсульта. Присутствие домашнего животного в доме, где человек жил с супругом или ребенком, повышало шансы на выздоровление на 15%.

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