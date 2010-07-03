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08 августа, 21:54

Ученые связали ночные походы в туалет с рядом опасных заболеваний

медицина общество

08 августа, 21:54

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ученые из Великобритании установили, что ноктурия (симптом ночного мочеиспускания) может являться признаком ряда опасных заболеваний, передает РИА Новости.

Так, частные походы в туалет по ночам могут свидетельствовать о приближающемся диабете, болезнях сердца, онкологических заболеваниях и ослабленном иммунитете. Кроме того, ноктурия может провоцировать повышенную тревожность, депрессию и психоз.

Вместе с тем эксперты подчеркивают, что позывы к мочеиспусканию в ночное время не обязательно означают тяжелую болезнь. Чаще всего это связано с нарушениями сна.

Ранее в НИИ медицины труда имени академика Измерова рассказали, какие профессии могут способствовать развитию онкологических заболеваний. В 2018 году наибольшее количество "профессиональных" злокачественных образований выявили у работников обрабатывающих производств (76,47%), в том числе в металлургии (41,18%), а также у занятых в строительстве (11,76%). Что касается конкретных профессий, то наибольшему риску возникновения рака подвержены электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки.

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медицина общество

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