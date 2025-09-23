Осенний дождь накрыл Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Осенний дождь начался в Москве и Подмосковье. Осадки, которые сопровождаются сильным ветром, наблюдаются в центре столицы, в районе Третьего транспортного кольца (ТТК), а также на севере, востоке и юго-востоке Москвы.

В столичном Дептрансе, сославшись на данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сообщили, что трафик на дорогах города в таких погодных условиях оценивается в 7 баллов, а средняя скорость автомобильного потока достигает 27 километров в час.

Затруднения фиксируются в обе стороны на МКАД возле проспекта Маршала Жукова, а также на ТТК в районе Тульской эстакады и улицы Сущевский Вал. Департамент напомнил, что на интенсивность движения влияет не только непогода, но также ремонт на дорогах и небольшие аварии.

"За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь, в Гидрометцентре России рассказали, что в тылу движущегося на север Европейской части страны циклона наблюдаются холодные воздушные массы, которые следуют на юг. В связи с этим в среду, 24 сентября, во многих областях Центрального федерального округа (ЦФО) ожидаются кратковременные дожди, а в некоторых регионах южной части – грозы и сильный ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду.

Ночью столбик термометра в северо-западной части округа опустится до 2–9 градусов, а днем поднимется до 14 градусов. В юго-восточной половине ЦФО ночью температура составит 7–14 градусов, а днем – 12–19 градусов. При этом на юге воздух может прогреться до 27 градусов.

В четверг, 25 сентября, в округе ожидаются кратковременные дожди, а ночью возможен мокрый снег. К этому может привести смещение циклона с севера Европейской России на Средний Урал. В пятницу осадки прекратятся. Несмотря на это, вырастет атмосферное давление.

"Преобладающая температура воздуха составит ночью 0–5 градусов, местами до минус 2 градусов, днем 25 сентября 6–13 градусов, 26 сентября температура повысится на 2–3 градуса", – сказано на сайте Гидрометцентра.

Синоптики также предупредили, что в период с 24 по 26 сентября в южной части ЦФО прогнозируется высокая пожарная опасность.

Ранее жителей и гостей столицы просили пересесть на общественный транспорт из-за дождя. В случае если отказаться от поездок на личном транспорте невозможно, граждан призвали отложить их на более позднее время.

Водителям также напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, отказаться от резких маневров и не отвлекаться на телефон за рулем.