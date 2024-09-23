Россиян предупредили о возможных помехах на телеэкранах из-за солнечной интерференции

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В октябре на телеэкранах могут появиться помехи из-за солнечной интерференции, передает РИА Новости со ссылкой на Российскую телевизионную радиовещательную сеть (РТРС).

Как пояснили в РТРС, 27 сентября в России начинается сезонное явление, способное вызывать помехи при приеме телепрограмм. Явления могут наблюдаться в разных регионах до 21 октября.

"В течение примерно трех недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию. Ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника", – пояснили в пресс-службе, добавив, что помехи могут длиться от нескольких секунд до 22 минут.

При этом в РТРС заверили, что их инфраструктура сети максимально защищает трансляцию цифрового телевидения от солнечных атак. В случае внезапного рассыпания или замерзания картинки на экране достаточно выключить и через пару минут снова включить телевизор или приставку. Если прием не восстановился, то нужно заново запустить автопоиск телеканалов в меню.

Между тем россиянам напомнили, что привычка долго смотреть телевизор может увеличить риск развития деменции. Как рассказала эндокринолог Зухра Павлова, просмотр ТВ больше пяти часов считается вредным для организма.

Ученые пришли к выводу, что после длительного пребывания перед телевизором уменьшается объем серого вещества и размер центров памяти, пояснила эксперт.

