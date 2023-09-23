Астролог рассказала, что нужно сделать в день осеннего равноденствия 23 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В день осеннего равноденствия нужно проявить волю и разобраться с нерешенными когда-то важными проблемами. Об этом Москве 24 рассказала астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.

По ее словам, в этом году осеннее равноденствие выпадает на 23 сентября. В 09:51 по московскому времени Солнце пересечет небесный экватор, перейдет из Северного небесного полушария в Южное, и в нашем полушарии наступит астрономическая осень.

День будет знаменателен и тем, что начнется с перехода Солнца в Весы – вместе с этим люди перейдут к кардинально новому этапу в жизни, отметила астролог. Необходимо оставить оковы всех трудностей, обид, страхов, переживаний, которые мешают развиваться и свободно идти вперед.



Елена Файкина астролог, нумеролог, психолог Этот день будет нести в себе очень непростую энергию. Все, что произойдет с нами в течение него, будет не случайно: мы будем сталкиваться с проблемами, которые не были решены нами в прошлом. И надо будет проявить волю, настойчивость, чтобы наконец-то их решить.

Астролог отметила, что поможет письменное изложение проблем – переносить мысли на бумагу будет легко. Но очень важно не впадать в иллюзии.

"Стоит "приземлиться" и очень четко посмотреть на вещи, свою ситуацию, которая будет подсказана этим днем", – пояснила Файкина.

Также надо учитывать, что в этот день многие могут испытывать внутреннее напряжение, чувство тревоги. Главное – не прибегать к алкоголю: он лишь затуманит сознание. В это время важно иметь ясность мышления и слушать свою интуицию, подчеркнула астролог.

Ранее астролог Анна Садовская рассказала, представителям каких знаков зодиака будет везти этой осенью. По ее словам, ряд счастливчиков составят земные знаки – Тельцы, Девы и Козероги. А также знаки водной стихии – Раки и Рыбы. Им сейчас надо максимально использовать те возможности, которые в их жизни появляются.