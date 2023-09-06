Астролог назвала опасные для финансовых операций дни в сентябре

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11 и 23 сентября будут очень опасными днями для любых финансовых операций, рассказала Москве 24 эксперт по фэншуй, астролог Ольга Николаева.

По ее словам, согласно китайскому календарю, с 8 сентября по 8 октября продлится месяц металлического Петуха. Он будет не самым позитивным: ожидается много дисбаланса, концентрации конфликтных энергий.

Чтобы месяц прошел спокойно, нужно пытаться сдерживаться, не вступать ни в какие конфликты и сначала думать, а потом делать.



Ольга Николаева эксперт по фэншуй, астролог В плане финансов самыми опасными будут 11 и 23 сентября, а также 5 октября. Это так называемые дни "Ша ограбления года". Увеличится вероятность стать жертвой воров, мошенников и грабителей, потерять важные документы, собственность и ценные вещи.

В эти дни не стоит начинать путешествия или командировки, не рекомендуется приступать к строительству или ремонту, покупать квартиру, переезжать в новый дом или заключать деловые контракты, предупредила эксперт.

В целом ничего нового не стоит начинать 12 и 24 сентября, а также 6 октября.

"Это дни столкновения с годом, в которые лучше заниматься обыденными, рутинными делами или просто отдохнуть", – отметила Николаева.

13, 25 сентября и 7 октября не стоит также начинать дела, у которых должны быть конкретные сроки исполнения. Есть риск, что все затянется и выполнить намеченное в срок просто не удастся из-за независящих от человека обстоятельств, заключила эксперт.

Ранее астролог Анастасия Грохотова предупредила о том, что в период ретроградного Меркурия, который продлится с 28 августа по 15 сентября, лучше не приступать к новым важным делам. Особое внимание в это время следует уделять финансовым и бухгалтерским документам: ошибки и недочеты могут дорого обойтись.