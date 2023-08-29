Астролог назвала лучшие дни для сбора урожая

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Собирать овощи, ягоды и грибы, сажать озимые и даже мариновать капусту стоит в определенные дни, учитывая фазы Луны. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ирина Данилюк.

По ее словам, овощи, которые растут под землей (морковь, свекла, картофель и так далее), нужно собирать на убывающей Луне – тогда урожай будет хорошо храниться. При этом надо избегать дней, когда спутник находится в водных знаках – это Рыбы, Рак и Скорпион. В этом сезоне для этого идеально подойдут периоды с 1 по 7 сентября, 10–14 сентября, а также 30-е число.



Ирина Данилюк астролог Плоды, которые растут над землей, лучше всего собирать на растущей Луне, когда они наливаются соком. В этом году самые удачные периоды – с 15-го по 17-е число, 20–26, а также 29 сентября.

Однако, если ягоды, фрукты и грибы планируется сушить, собирать их лучше, когда Луна убывает и находится в огненных знаках – Овен, Лев и Стрелец, отметила астролог. Идеальные периоды – с 1-го по 2-е число, 10–12 сентября.

Заниматься озимыми тоже стоит с учетом фаз спутника. Все, от чего ожидается хороший надземный урожай, лучше высаживать на растущей Луне в плодородных знаках Тельца, Рака, Скорпиона и Рыб. В этом году это периоды с 18-го по 19-е число и 27, 28 сентября. А вот культуры, которые должны давать развитую подземную часть, надо высаживать на убывающей – 3, 4 сентября и с 8-го по 9-е число, уточнила Данилюк.

Также на убывающей Луне хорошо заниматься маринованием капусты. Но надо выбирать дни, когда спутник находится в знаках Овна, Стрельца, Тельца и Козерога. В этом году лучший период – с 1 по 4 сентября. Если засолить капусту на растущей Луне, она достаточно быстро приготовится, но не будет долго храниться и закиснет, пояснила астролог.

Ранее астропсихолог, нумеролог Наталия Кузнецова рассказала, как планировать оздоровительные процедуры и рацион в зависимости от фазы Луны. Она отметила, что неправильное питание при растущей Луне сильнее всего отражается на фигуре. Это связано с тем, что вместе с накоплением сил организм стремится набрать вес.