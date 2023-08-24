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Город-сад: где в Москве можно бесплатно собрать урожай яблок

Конец лета – начало осени – время сбора урожая яблок. Причем москвичи могут набрать полную корзину фруктов, даже если нет дачи: в столице есть сады, где не запрещено угощаться яблоками совершенно бесплатно. Подборка таких мест – в материале Москвы 24.

Яблоневые сады в Коломенском

Фото: depositphotos/gdolgikh

Здесь растет более 15 сортов. Среди них, например, осенние виды, которые созревают в начале сентября: коричное, бессемянка, штрифель. А также поздние сорта: антоновка, пепин шафранный, лобо, суйслепер и бабушкино. Они спеют в сентябре – октябре.

При сборе урожая сотрудники парка просят бережно относиться к растениям. Запрещено ломать ветки, трясти стволы, забираться на деревья и сбивать яблоки.

Музей-заповедник "Царицыно"

Фото: 123RF/mariok

Первые оранжереи появились здесь в середине XVIII века. При этом яблоневые сады в Царицыне до сих пор радуют посетителей обильным урожаем.

Плодовые посадки сохранились по верхнему склону оврага, недалеко от Оранжерейного моста и оранжерейных прудов. Прогулявшись, легко можно набрать фруктов к столу или на несколько баночек варенья.

Территория рядом с МГУ имени М. В. Ломоносова

Фото: depositphotos/Boarding2Now

Рядом с главным зданием университета и на близлежащих улицах растет множество яблонь. Прогуливаясь там, можно полакомиться фруктами или набрать их себе домой. Если же хочется попробовать более изысканные сорта, стоит заглянуть в Ботанический сад МГУ. Обычный сбор там запрещен, но сотрудники учреждения каждый год устраивают распродажу фруктов.

Кроме того, в Ботаническом саду уже несколько лет подряд проходит праздник "Яблоки МГУ". Здесь можно не только продегустировать 20 сортов (в том числе редких), но и послушать лекции от диетологов и аграриев. Следующее мероприятие пройдет 2 и 3 сентября.

Парк "Северное Тушино"

Фото: 123RF/nordroden

Колхозный яблоневый сад появился на берегу Канала имени Москвы к северу от деревни Захарково в 1950-е годы. Позже на этом месте создали парк "Северное Тушино".

В 1960-х эту территорию включили в состав столицы и убрали забор вокруг сада. При этом специалисты продолжали ухаживать за деревьями. Благодаря неравнодушным людям сады обильно плодоносят до сих пор.

Сад бывшего совхоза "Загорье"

Фото: depositphotos/apid

Яблоневый сад расположен между нынешним шестым микрорайоном Загорья в Восточном Бирюлеве и МКАД. В советское время здесь был совхоз, на территории которого росли многочисленные сады с плодовыми деревьями. Затем место стали благоустраивать и возводить современную инфраструктуру. При этом яблоневые плодоносные деревья сохранились до сих пор – там можно и погулять, и набрать свежих фруктов.

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