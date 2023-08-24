Город-сад: где в Москве можно бесплатно собрать урожай яблок

Конец лета – начало осени – время сбора урожая яблок. Причем москвичи могут набрать полную корзину фруктов, даже если нет дачи: в столице есть сады, где не запрещено угощаться яблоками совершенно бесплатно. Подборка таких мест – в материале Москвы 24.

Яблоневые сады в Коломенском

Здесь растет более 15 сортов. Среди них, например, осенние виды, которые созревают в начале сентября: коричное, бессемянка, штрифель. А также поздние сорта: антоновка, пепин шафранный, лобо, суйслепер и бабушкино. Они спеют в сентябре – октябре.

При сборе урожая сотрудники парка просят бережно относиться к растениям. Запрещено ломать ветки, трясти стволы, забираться на деревья и сбивать яблоки.

Музей-заповедник "Царицыно"

Первые оранжереи появились здесь в середине XVIII века. При этом яблоневые сады в Царицыне до сих пор радуют посетителей обильным урожаем.

Плодовые посадки сохранились по верхнему склону оврага, недалеко от Оранжерейного моста и оранжерейных прудов. Прогулявшись, легко можно набрать фруктов к столу или на несколько баночек варенья.

Территория рядом с МГУ имени М. В. Ломоносова

Рядом с главным зданием университета и на близлежащих улицах растет множество яблонь. Прогуливаясь там, можно полакомиться фруктами или набрать их себе домой. Если же хочется попробовать более изысканные сорта, стоит заглянуть в Ботанический сад МГУ. Обычный сбор там запрещен, но сотрудники учреждения каждый год устраивают распродажу фруктов.

Кроме того, в Ботаническом саду уже несколько лет подряд проходит праздник "Яблоки МГУ". Здесь можно не только продегустировать 20 сортов (в том числе редких), но и послушать лекции от диетологов и аграриев. Следующее мероприятие пройдет 2 и 3 сентября.

Парк "Северное Тушино"

Колхозный яблоневый сад появился на берегу Канала имени Москвы к северу от деревни Захарково в 1950-е годы. Позже на этом месте создали парк "Северное Тушино".

В 1960-х эту территорию включили в состав столицы и убрали забор вокруг сада. При этом специалисты продолжали ухаживать за деревьями. Благодаря неравнодушным людям сады обильно плодоносят до сих пор.

Сад бывшего совхоза "Загорье"

Яблоневый сад расположен между нынешним шестым микрорайоном Загорья в Восточном Бирюлеве и МКАД. В советское время здесь был совхоз, на территории которого росли многочисленные сады с плодовыми деревьями. Затем место стали благоустраивать и возводить современную инфраструктуру. При этом яблоневые плодоносные деревья сохранились до сих пор – там можно и погулять, и набрать свежих фруктов.