Терапевт назвала опасный уровень холестерина в крови

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Холестерин выше 5,2 миллимоля на литр крови является опасным для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

"Если общий холестерин выше 5,2 – это уже высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний", – отметила специалист.

Как правило, этот показатель высокий у людей с лишним весом и сахарным диабетом. Терапевт добавила, что проблему можно заподозрить по некоторым признакам.





Людмила Лапа врач-терапевт У людей с высоким холестерином чаще бывают головные боли, гипертония. Когда пациенты приходят к нам с такими жалобами, мы сразу смотрим уровень холестерина в крови.

Ранее россиянам рассказали, как по лицу можно определить уровень холестерина. В частности, следует обратить внимание на милиумы, которые образуются на коже. Это плотные на ощупь желтоватые точки, в отличие от угрей, от них невозможно избавиться путем выдавливания.

Милиумы по большей части доставляют человеку исключительно эстетический дискомфорт. Их можно удалить на приеме у дерматолога или косметолога. Однако настоящую опасность несет причина, по которой возникают эти образования, а именно повышенный холестерин.

