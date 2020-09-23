Мужчина похудел на 77 килограммов за девять месяцев

13:03
Фото: соцсети
Кристофер Уэрта из Калифорнии сбросил почти 80 килограммов за девять месяцев, сообщает "Экспресс газета".
Мужчина признался, что во время стрессовых ситуаций слишком много ел. Его максимальный вес был 173 килограмма. Избавляться от лишнего веса Кристофер начал с помощью составления правильного рациона питания.
Из рациона он каждый день убирал продукты с большим содержанием углеводов и сахара. Параллельно Кристофер начал интенсивно заниматься спортом. За пять недель он сбросил 17 килограммов, а за девять месяцев – 77 килограммов.
Ранее сообщалось, что пенсионерка Мэри Карни из США похудела на 28 килограммов за полгода. Сбросить лишние килограммы женщина хотела, чтобы ей было легче играть со своими внуками.
Женщина сбалансировала питание и сформировала систему тренировок. Сейчас Мэри также поддерживает вес и продолжает фитнес-тренировки.
"Делаем вместе": меню для укрепления мышц и дыхательной системы
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