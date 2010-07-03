Стюардесса рассказала, почему нельзя пить кофе и чай в самолете

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Стюардесса Джамила Хардвик в интервью изданию Insider Edition рассказала, почему на борту самолета не стоит заказывать чай или кофе. По ее словам, вода, из которой делаются горячие напитки, довольно грязная.

Хардвик пояснила, что американские авиакомпании стерилизуют трубки, по которым поступает жидкость, лишь четыре раза в год. Из-за этого сами бортпроводники никогда не пьют во время полета горячие напитки.

Также стюардесса настоятельно рекомендует пассажирам протирать антибактериальными салфетками откидные столики, поскольку именно на них содержится больше всего микроорганизмов.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили причины пресности еды на борту самолета. Как оказалось, авиакомпании не виноваты в безвкусной еде, которую пассажирам предлагают в самолете. Дело в том, что вкусовые рецепторы человека сильно притупляются в небе. Чтобы это доказать, исследователи провели тесты. Они создали в металлической трубе условия, похожие на полетные, и добровольцам, которые попробовали еду в такой обстановке, пища показалась пресной. Ученые сделали вывод, что при низком давлении люди на 30 процентов хуже воспринимают запахи и вкусы.

Зато именно такое изменение делает томатный сок на высоте вкуснее. Рецепторы начинают по-новому воспринимать в соке глутаминовую кислоту.

