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Мужчины вытесняют женщин на столичном рынке нянь
В столице все чаще среди нянь можно встретить мужчин. Бэбиситтеры мужского пола играют с детьми в солдатики, собирают конструкторы.
Роман Марков, который работает бэбиситтером уже четыре года, рассказал телеканалу Москва 24, что ухаживать за детьми начал у себя дома – их было семеро в семье.
Мама ребят, которых нянчит Роман, Валентина Рожкова отметила, что бейбиситтера она нашла прямо во дворе. Роман нянчил детей из дома напротив.
"Началось с того, что он водил нашего старшего в садик по утрам. А потом, когда мы увидели, что у них очень хорошо складывается общение, мы увидели, что на Рому действительно можно положиться, он ответственный", – сказала Рожкова телеканалу Москва 24.
Еще один представитель профессии Виктор, рассказал, что работа с детьми помогла ему найти себя. После университета он работал учителем физкультуры. Десять лет назад из школы ушел. Объявление о поисках гувернера увидел буквально на заборе. Двоих детей в семье нянчил с рождения и до школы, а после вернулся к работе, но уже не в школе, а в детском саду.
"Мог бы уже сидеть дома на печке. Нет. Пока я с ними, с маленькими, я не старею. Я возраст свой абсолютно не чувствую", – отметил Виктор.
При этом психологи не могут определиться, мужское или женское воспитание лучше для детей.
Психолог Евдокия Салихова рассказала телеканалу Москва 24, что через общение с мужчиной мальчик может приобретать определенные навыки.
"Он, скажем, общаясь со своим полом, он, скажем, обретает такое ощущение своего в мире мужчин", – сказала Салихова.
Однако большинство родителей, которые обращаются в рекрутинговые агентства, предпочитают в качестве няни видеть женщину. Лишь 30% семей, по статистике, готовы взять на эту работу мужчину.
Директор агентства по подбору персонала Светлана Гусева пояснила телеканалу Москва 24, что это связано с тем, что женщины более опытные и ответственные.
"Что у женщины природой заложены какие-то навыки и качества, да, которые способствуют тому, что она будет себя с ребенком по-другому вести", – сказала она.
Ранее специалисты Росстата подсчитали, что в прошлом году были трудоустроены только 53,2% женщин. В стране в целом работает 59,8% населения от 15 лет и старше, причем у мужчин уровень занятости равен 67,8%, уточнили в Росстате. Кроме того, эксперты ведомства пришли к выводу, что из 10,1 миллиона россиян предпенсионного возраста официально не трудоустроены 60%.
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