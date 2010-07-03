Мужчины вытесняют женщин на столичном рынке нянь

В столице все чаще среди нянь можно встретить мужчин. Бэбиситтеры мужского пола играют с детьми в солдатики, собирают конструкторы.

Роман Марков, который работает бэбиситтером уже четыре года, рассказал телеканалу Москва 24, что ухаживать за детьми начал у себя дома – их было семеро в семье.

Мама ребят, которых нянчит Роман, Валентина Рожкова отметила, что бейбиситтера она нашла прямо во дворе. Роман нянчил детей из дома напротив.

"Началось с того, что он водил нашего старшего в садик по утрам. А потом, когда мы увидели, что у них очень хорошо складывается общение, мы увидели, что на Рому действительно можно положиться, он ответственный", – сказала Рожкова телеканалу Москва 24.

Еще один представитель профессии Виктор, рассказал, что работа с детьми помогла ему найти себя. После университета он работал учителем физкультуры. Десять лет назад из школы ушел. Объявление о поисках гувернера увидел буквально на заборе. Двоих детей в семье нянчил с рождения и до школы, а после вернулся к работе, но уже не в школе, а в детском саду.

"Мог бы уже сидеть дома на печке. Нет. Пока я с ними, с маленькими, я не старею. Я возраст свой абсолютно не чувствую", – отметил Виктор.

При этом психологи не могут определиться, мужское или женское воспитание лучше для детей.

Психолог Евдокия Салихова рассказала телеканалу Москва 24, что через общение с мужчиной мальчик может приобретать определенные навыки.

"Он, скажем, общаясь со своим полом, он, скажем, обретает такое ощущение своего в мире мужчин", – сказала Салихова.

Однако большинство родителей, которые обращаются в рекрутинговые агентства, предпочитают в качестве няни видеть женщину. Лишь 30% семей, по статистике, готовы взять на эту работу мужчину.

Директор агентства по подбору персонала Светлана Гусева пояснила телеканалу Москва 24, что это связано с тем, что женщины более опытные и ответственные.

"Что у женщины природой заложены какие-то навыки и качества, да, которые способствуют тому, что она будет себя с ребенком по-другому вести", – сказала она.

Ранее специалисты Росстата подсчитали, что в прошлом году были трудоустроены только 53,2% женщин. В стране в целом работает 59,8% населения от 15 лет и старше, причем у мужчин уровень занятости равен 67,8%, уточнили в Росстате. Кроме того, эксперты ведомства пришли к выводу, что из 10,1 миллиона россиян предпенсионного возраста официально не трудоустроены 60%.



