В Москве пройдет акция "Защити своего питомца"

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Фото: mos.ru
Акция "Защити своего питомца" пройдет в столичных парках и скверах с 23 сентября по 6 октября. Ее приурочат ко Всемирному дню борьбы против бешенства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
28 сентября в парках и скверах будут дежурить машины ветеринарной помощи. Здесь можно привить питомца от бешенства и задать интересующие вопросы врачам.
Привить животных можно будет в парках "Отрадное", "Садовники", "Ангарские пруды", в сквере имени Федора Полетаева, сквере "Надежда", на площади Юности, и в парке Олимпийской деревни.
Кроме регулярно организуемых прививочных пунктов в шаговой доступности, в городе заработают дополнительные мобильные прививочные пункты.
Специалисты расскажут школьникам о болезнях у животных, о том, как распространяется бешенство, и какие виды зверей входят в группу риска.
Пройдут занятия и в высших учебных заведениях. Студентам Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина и Российского университета дружбы народов расскажут о профилактике бешенства в столице.
Лекции пройдут в образовательном центре "Протон" детского парка "Фили", в Перовском парке, парке "Сокольники" и Бирюлевском дендропарке.
Ранее в столичном комитете ветеринарии призвали горожан избегать прогулок с домашними животными под дождем. Резкое похолодание может спровоцировать различные простудные заболевания у животных.
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